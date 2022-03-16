РИАМО - 16 мар. В Подмосковье продолжается программа по восстановлению прав дольщиков, в этом году запланировано восстановить права еще 12,2 тыс. граждан. При этом речи о заморозке строительства в регионе нет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В регионе удалось нарастить темпы решения проблемы с пострадавшими участниками долевого строительства. В 2021 году свои права восстановили свыше 20 тыс. граждан, а в этом году – уже 2,5 тыс. человек.

Сегодня в связи с экономической ситуацией у жителей возникают опасения, что строительство может быть остановлено.

«О заморозке строительства жилого фонда в Подмосковье речи на сегодня не идет. Правительство РФ, правительство региона работают над тем, чтобы сроки возведения не срывались. Для этого прорабатываются различные варианты импортозамещения стройматериалов и технологий», – заверил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый.

По его словам, сейчас достаточно строительной техники. При необходимости ее можно закупать в странах, которые не вводили санкции против России. При этом он подчеркнул, что с определенными сложностями строительная отрасль все же столкнулась.

«С начала весны в регионе резко подорожали строительные материалы, поэтому цены сейчас регулируются ФАС», – отметил Коханый.

Для обсуждения вопроса губернатор региона Андрей Воробьев ранее провел встречу с предприятиями сферы. Застройщики предложили выдавать средства после заключения о соответствии дома, чтобы быстрее получать доступ к эскроу-счетам. Это позволит девелоперам как можно раньше купить стройматериалы и направить их на обустройство инфраструктуры.

Кроме того, застройщики попросили отсрочить плату за изменения вида разрешенного использования, а также в этом году не делать переоценку кадастровой стоимости, чтобы не увеличились платежи.

Коханый заверил, что в Подмосковье продолжат обеспечивать права пострадавших дольщиков.