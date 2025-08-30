Рейсовый автобус запустят в Клину к школе для детей с особенностями здоровья

С 1 сентября 2025 года в Клину автобусы № 11, следующие по маршруту «Автоколонна 1792 — улица Слободская» на части рейсов будут осуществлять заезд к зданию школы на улице Трудовой. Здесь находится СОШ имени Маргариты Калининой для детей с особенностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Проследовать утром в сторону школы пассажиры смогут на рейсах с отправлением с вокзала в 08:02, 15:07, 16:22, 18:12. Утром, днем и вечером от нового остановочного пункта «ул. Трудовая» у школы автобус будет отправляться в 08:10, 15:15, 16:30, 18:20 в сторону остановочного пункта «ул. Слободская».

Чтобы к школе для особенных деток запустили рейсовый автобус, администрацией Клина была проделана большая работа. Летом 2025 года был сделан капитальный ремонт улицы Трудовой с расширением дорожного полотна, устройством разворотной площадки для автобусов, установкой остановочных павильонов, устройством тротуарной сети, отделенной от проезжей части барьерным ограждением.

Работы здесь были выполнены в короткие сроки по обращению жителей к губернатору области Андрею Воробьеву во время его визита в Клин в феврале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.