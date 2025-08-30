На станциях метро у «Лужников» могут быть ограничены вход/выход из-за концерта

Вечером в субботу на станциях метро Москвы около стадиона «Лужники» возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за концерта, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На ближайшей к «Лужникам» станции «Спортивная» перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, а после завершения концерта — только для входа.

Пассажирам рекомендовали пополнить «Тройку» для обратной поездки в подземке заранее. Положить не нее деньги можно онлайн в приложении «Метро Москвы». А еще оплатить проезд пассажиры могут банковской картой на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия.

Кроме того, в субботу в районе спортивной арены «Лужники» будет временно перекрыто движение транспорта из-за проведения концерта.

На Большой спортивной арене «Лужников» в субботу вечером выступит певец и рэпер Егор Крид.