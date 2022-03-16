РИАМО - 16 мар. Открытие автосервиса на Союзной улице в городе Химки позволило создать 12 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство автосервиса площадью около 1 тыс. кв. м велось около полугода. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель, объем инвестиций в проект составил порядка 35 млн рублей.

Объект находился на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Сейчас здание введено в эксплуатацию, оно предназначено для сдачи в аренду под станцию технического обслуживания легковых автомобилей. На первом этаже размещены посты для ремонта и осмотра машин, на втором этаже – складские помещения для запчастей.