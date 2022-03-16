РИАМО - 16 мар. В 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Озерах пройдут работы по благоустройству сквера «Арбат» на Коммунистической площади. После обновления в сквере появятся сухой пешеходный фонтан и новые зеленые зоны для отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича (Воробьева - ред.) с этого года мы запускаем новое направление в нашей работе - благоустройство небольших зеленых территорий, скверов в шаговой доступности. Всего в текущем году запланировано благоустроить 19 таких объектов на территории региона, среди них – сквер «Арбат» в Озерах», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

После проведения благоустройства в обновленном сквере появятся сухой пешеходный фонтан, новое мощение дорожек, места для отдыха со скамьями и урнами, пергола с качелями и зеленые зоны. Общая площадь работ составит 1 га.

В городском округе Коломна активно реализуется программа по формированию комфортной городской среды. В прошлом году было обустроено 3 новых общественных пространства: Михайловская набережная, зона отдыха у Бобренева монастыря в Коломне и новый парк «Сосновый бор» в Озерах.