РИАМО - 16 мар. На таможне в аэропорту Внуково пресекли попытку незаконного ввоза из Турции коллекционных наручных часов, чья стоимость превышает 28 млн руб., сообщает пресс-служба Внуковской таможни.

53-летний пассажир прибыл из Стамбула. В его багаже при пересечении «зеленого» коридора нашли швейцарские часы Ulysse Nardin. Корпус и задняя крышка корпуса часов сделаны из платины, застежка – из золота, а ремешок часов изготовлен из кожи крокодила.

Таких часов коллекции Circus произведено только 30 штук. Данный экземпляр – 14-й.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.