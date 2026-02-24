Уиткофф: новый раунд переговоров по Украине может пройти в течение 10 дней

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США по урегулированию конфликта может пройти в течение ближайших 10 дней, сообщает SHOT .

Встреча может состояться во Флориде.

Он отметил, что после недавней встречи в Женеве с главой украинской делегации Рустемом Умеровым тот сможет приехать во Флориду для продолжения переговоров.

«Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сказал Уиткофф на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

