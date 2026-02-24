Пропавшая в Смоленске девочка ушла из дома без телефона и ключей

Девочка, пропавшая в Смоленске, по всей видимости, не планировала уходить далеко от дома, так как ушла без телефона и ключей, надев куртку поверх пижамы, сообщает ТАСС .

«Девочка ушла гулять с собакой без телефона и без ключей. На ней была пижама, поверх нее надела куртку, то есть далеко она никуда не планировала уйти», — сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что утром 24 февраля 9-летняя девочка вышла из квартиры погулять с собакой из своего дома на улице Маршала Еременко. Ее мать обнаружила во дворе лишь животное и забила тревогу.

Местные жители предполагают, что школьницу могли насильно посадить в автомобиль и увезти. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. К проведению поисковых мероприятий подключены правоохранительные органы и добровольцы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.