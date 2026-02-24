сегодня в 23:02

Робот-дворник с лопатой вышел расчищать дорогу от снега в Нью-Йорке

Робот-дворник с лопатой вышел расчищать дороги в Нью-Йорке после сильнейшего снежного шторма в Соединенных Штатах, сообщает SHOT .

Видео с гуманоидом местного стартапа Reflex Robotics завирусилось в интернете.

На опубликованных кадрах видно, как робот с лопатой эффективно расчищает снег.

Отмечается, что робот пока расчистил улицу возле штаб-квартиры своей компании.

Ранее сильный циклон опять обрушился на Москву, город накрыли метель и ветер, с аналогичной ситуацией столкнулись и американцы в некоторых городах США. Россияне сравнили, где легче пережить плохую погоду — в РФ или Соединенных Штатах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.