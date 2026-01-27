Россияне посмеялись над американцами, которые жалуются на «сильный снегопад»

Россияне дали ответ дальнобойщику из США, который пожаловался на снеговой шторм

Сильный циклон опять обрушился на Москву, город накрыли метель и ветер, с аналогичной ситуацией столкнулись и американцы в некоторых городах США. Россияне сравнили, где легче пережить плохую погоду — в РФ или Соединенных Штатах, сообщается на сайте MK.ru .

В Мурманске из-за снегопада отключилось электричество. В Камчатском крае из-за сильных сугробов людям сложно выходить из дома.

С похожей непогодой столкнулись и некоторые американцы. Из-за снежного шторма в ряде городов США парализовало дороги. Местные власти разослали предупреждения и призвали местных жителей сидеть дома.

Фирмы разрешили работникам не идти в офисы. В школах объявили вынужденные каникулы. В магазинах с полок начали массово скупать продукты.

Константин Иванов из Краснодара на протяжении девяти лет живет в Денвере, штат Колорадо. Он работает в области грузоперевозок. По его словам, когда температура опустилась до -15 градусов, дороги замело. Водители грузовиков включили аварийные сигналы. Легковые авто «валяются» по обочинам. Приходится ехать медленно, поскольку неизвестно, куда может занести авто.

«Америка не приспособлена к такой зиме, все привыкли к белым рубашкам», — отметил Иванов.

Он отметил, что дальнобойщики в такую погоду не работают из-за гололеда и снега.

В комментариях под видео жители РФ пошутили: «В Хабаровске снег идет, а водилы гоняют. Всем по барабану! А эти разнылись». Другой пользователь отметил, что на Камчатке американским дальнобойщикам пришлось бы простоять всю зиму.

Еще один россиянин отметил, что в Ямало-Ненецком автономном округе -45 градусов. При этом все люди ездят и работают.

