РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Строительство здания начальной школы в подмосковном Красногорске идет в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Продолжается строительство начальной школы на 300 мест в коммунальной зоне «Красногорск-Митино». Проводятся работы по армированию и бетонированию техподполья.

На стройплощадке школы более 50 рабочих и 4 единицы техники. Работы идут по графику. Строители продолжают армирование, монтаж опалубки и бетонирование подвала.

Согласно проекту, в трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, столовая, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. Его общая площадь составит 6,9 тыс. кв. м.

На прилегающей территории предусмотрено размещение спортивного ядра с площадками для сдачи ГТО и гимнастики, детских игровых комплексов. Кроме того, будет выполнено комплексное озеленение.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввести объект планируется в 2023 году.