РИАМО - 16 мар. В настоящий момент на юго-востоке столицы ведутся работы по реконструкции путепровода через МКАД на улице Верхние Поля, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что на юго-востоке города реализуется масштабный проект по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

«В настоящее время здесь ведется реконструкция путепровода основного хода улицы Верхние Поля через МКАД, работы по строительству эстакад, перекладке теплосети, устройству временных съездов и перекладке дождевой канализации», – сказал Бочкарев.

По его словам, планируется построить и реконструировать в общей сложности 15,8 км. Это позволит разгрузить один из самых загруженных участков на МКАД. Кроме того, развязка обеспечит выезд водителей с Южной рокады.

Ранее Бочкарев сообщал, что реконструкция развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы столицы.

«Помимо обновления развязок и вылетных магистралей проводим комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», – заключил глава столичного Стройкомплекса.