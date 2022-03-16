РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В подмосковном Домодедове 16 апреля проведут XIII Окружную молодежную военно-спортивную эстафету «Готов к защите Отечества», посвященную военному призыву на службу в ВС России, сообщается в группе центра военно-патриотического воспитания Домодедова в соцсети «ВКонтакте».



В эстафете могут принять участие команды из 6 человек. Возраст участников - от 14 до 27 лет.

Среди этапов эстафеты полоса препятствий, метание гранаты, физическая подготовка, огневая подготовка, скоростная стрельба, азимут, надевание общевойскового защитного комплекта, медицинская подготовка и строевая подготовка.

Мероприятие начнется в 12:00 на территории ДОЛ «Космос» по адресу: улица Пихтовая, микрорайон Авиационный.