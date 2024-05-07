Власти обсудят смену главы Минспорта РФ Олега Матыцина

Исполняющий обязанности главы Минспорта России Олег Матыцин может не войти в новый состав правительства страны. Власти обсудят несколько кандидатур на пост министра спорта, сообщает РБК .

Матыцин родился 19 мая 1964 года в Москве. В 1985 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры. В 1991 году — Пекинский университет спорта (Китай), в 2006 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

С 2006 по 2017 годы Матыцин занимал пост президента Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В 2005–2015 годах являлся президентом Российского студенческого спортивного союза (РССС).

В 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 годах руководил российской делегации на Всемирных универсиадах. В 2013 году занимал должность зампреда оргкомитетов по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней универсиады в Казани, в 2019 — на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

21 января 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации.

Во вторник глава государства подписал указ о сложении полномочий российским правительством, при этом оно продолжит исполнять свои обязанности. Процедура формирования нового состава кабмина начинается с назначения председателя.