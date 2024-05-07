Лекция из цикла «Слово о слове» состоится в музее Одинцовского округа 11 мая

11 мая в музее-заповеднике А. С. Пушкина Одинцовского округа состоится лекция из цикла «Слово о слове», посвященная сложным случаям в употреблении частей речи. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Беседу проведет член союза писателей России, поэт, литературовед, языковед Светлана Владимировна Трушина. Она расскажет о тонкостях применения различных частей речи и о сложных случаях в их употреблении. Лекция будет интересна как учащимся старших классов, так и специалистам в области словесности, людям, чья профессия связана с разговорной речью, любителям русского языка и всем, кто хочет больше узнать о русском языке и его возможностях.

Место проведения лекции — большой зал Детского центра усадьбы Вяземы по адресу: Московская область, Одинцовский округ, р. п. Большие Вяземы, музей-заповедник А. С. Пушкина.

Стоимость билета — 100 рублей. Приобрести билеты можно в кассе музея или онлайн.

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