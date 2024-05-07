С начала весны УК Подмосковья очистили от мусора около 200 подъездных козырьков

С начала весны сотрудники ГУСТ Подмосковья проконтролировали отработку около 200 заданий по очистке козырьков от мусора. Так, управляющие компании провели уборку в Королеве, на улице Горького, дом № 79к5, в Юбилейном микрорайоне на Лесной улице, дом № 19, на улице Садовая, дом № 6, а также на Пионерской, дом № 30к9 и на Академика Легостаева, дом № 4к1. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

К сожалению, некоторые жители выбрасывают мусор из окон и с балконов. Важно, чтобы каждый собственник осознанно относился к общему имуществу, поскольку от этого зависит комфорт остальных жителей в многоквартирном доме. В свою очередь, управляющие компании должны приводить в порядок данный элемент МКД по мере необходимости.

Для решения жилищно-коммунальных вопросов жители Московской области могут обратиться по короткому номеру 122*4. Робот Женя примет информацию, а после того, как работы пройдут, он уточнит их фактическое выполнение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.