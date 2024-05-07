Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 19:01

В Павловском Посаде 16 мая состоится встреча с предпринимателями

Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева в Павловском Посаде и специалисты администрации округа проконсультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов 16 мая, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Встреча состоится 16 мая в 11:00 по адресу: Павловский Посад, площадь Революции, дом № 4.

Бизнесмены смогут получить расширенные консультации по вопросам:

земельно-имущественных отношений;

архитектуры и градостроительства;

рекламы;

летних веранд и НТО;

мер поддержки бизнеса.

Всем желающим рекомендуется заранее записаться по электронной почте: vmtpp@vmtpp.ru, сообщив ФИО, тему (вопросы можно выслать заранее).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.