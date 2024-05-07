В Павловском Посаде 16 мая состоится встреча с предпринимателями
Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева в Павловском Посаде и специалисты администрации округа проконсультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов 16 мая, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Встреча состоится 16 мая в 11:00 по адресу: Павловский Посад, площадь Революции, дом № 4.
Бизнесмены смогут получить расширенные консультации по вопросам:
- земельно-имущественных отношений;
- архитектуры и градостроительства;
- рекламы;
- летних веранд и НТО;
- мер поддержки бизнеса.
Всем желающим рекомендуется заранее записаться по электронной почте: vmtpp@vmtpp.ru, сообщив ФИО, тему (вопросы можно выслать заранее).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.
«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.