РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В подмосковном Подольске прошел муниципальный этап городской конференции «Открытие» проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов, в нем приняли участие 90 школьников, сообщает администрация округа.

В заочном этапе конференции приняли участие 125 обучающихся. Конференция проходила по 10 секциям: краеведение, история времен и народов, здоровый образ жизни, юный природовед, технология, охрана окружающей среды, юный экспериментатор, исследование по искусству и культуре, исследования в области точных наук, секция особых работ.

В очном этапе свои работы представляли 90 участников. В комитете отметили высокий уровень ряда исследовательских работ учащихся, умение ребят выступать перед аудиторией, грамотно и аргументировано отвечать на вопросы. Победителей и призеров конференции наградят почетными грамотами.