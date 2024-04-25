Замглавы Минобороны Иванова могли арестовать из-за генерала ГРУ Алексеева

Марков в Telegram-канале поздравил Алексеева с 63-летием. Политолог отметил, что именно он долгое время боролся с Ивановым.

«Собранные им факты сыграли решающую роль в аресте, который вызвал всеобщее ликование», — написал Марков.

При этом имеется информация, что самый важный пакет сведений об Иванове следователи получили не от военных структур, а от гражданских лиц. Другие источники считают, что уголовное дело завели по материалам подразделения администрации президента России.

Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Московский суд арестовал имущество, счета и активы Иванова и его ближайших родственников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог рассказать подробности о проектах, которые курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, но заявил, что все они будут продолжены.