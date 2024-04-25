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Песков рассказал о судьбе начатых замминистра МО Ивановым контрактах

Дмитрий Песков: начатые замминистра МО Ивановым контракты будут продолжены
Общество
Сергей Бобылёв, ТАСС

Фото - © Сергей Бобылёв, ТАСС/Сайт президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог рассказать подробности о проектах, которые курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, но заявил, что все они будут продолжены, пишет ТАСС.

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос о сроках строительства объектов, которые курировал Иванов.

«Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сказал Песков.

Тимура Иванова задержали и следом арестовали по подозрению во взяточничестве. На суде о мере пресечения он пытался прикрыться детьми и просил оставить его под домашним арестом, но получил отказ и оказался под стражей на два месяца. Министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от занимаемой должности.