Песков рассказал о судьбе начатых замминистра МО Ивановым контрактах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог рассказать подробности о проектах, которые курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, но заявил, что все они будут продолжены, пишет ТАСС .

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос о сроках строительства объектов, которые курировал Иванов.

«Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сказал Песков.

Тимура Иванова задержали и следом арестовали по подозрению во взяточничестве. На суде о мере пресечения он пытался прикрыться детьми и просил оставить его под домашним арестом, но получил отказ и оказался под стражей на два месяца. Министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от занимаемой должности.