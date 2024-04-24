Арестованный замминистра МО Иванов прикрывался детьми на суде о мере пресечения

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов просил суд не отправлять его под стражу на время следствия, так как ему нужно заботиться о детях, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

Адвокат Иванова просил суд избрать меру пресечения для подопечного в виде запрета определенных действий. Но поводом для ареста стала предполагаемая возможность замминистра обороны РФ в оказании давления на свидетелей и уничтожение доказательств, а также побег.

Суд арестовал Тимура Иванова на два месяца по делу о взяточничестве. Распространенную в Сети информацию об обвинении фигуранта дела в госизмене опроверг его защитник Балуев.

Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимает пост замглавы министерства обороны России по вопросам строительства и капремонта объектов оборонного ведомства.