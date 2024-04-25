Лукашенко обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения

Белорусский президент Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, заявил, что обнимался с ядерной боеголовкой, сообщает Lenta.ru .

Он подчеркнул, что на территории республики после распада Советского Союза было расположено самое современное на то время стратегическое ядерное оружие. Сегодня оно продолжает находиться на вооружении РФ.

«Были размещены (ядерные боеприпасы — ред.), и я их видел. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сожалеет о выведении ядерного оружия из Белоруссии после распада СССР.

Ранее президент Беларуси заявил, что в Военной доктрине стране не прописан механизм применения российского ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что это «страшное оружие, которое не дай бог использовать».