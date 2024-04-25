Лукашенко обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения
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Белорусский президент Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, заявил, что обнимался с ядерной боеголовкой, сообщает Lenta.ru.
Он подчеркнул, что на территории республики после распада Советского Союза было расположено самое современное на то время стратегическое ядерное оружие. Сегодня оно продолжает находиться на вооружении РФ.
«Были размещены (ядерные боеприпасы — ред.), и я их видел. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что сожалеет о выведении ядерного оружия из Белоруссии после распада СССР.
Ранее президент Беларуси заявил, что в Военной доктрине стране не прописан механизм применения российского ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что это «страшное оружие, которое не дай бог использовать».