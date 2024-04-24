Лукашенко: механизм применения ядерного оружия РФ в Военной доктрине не прописан

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в Военной доктрине стране не прописан механизм применения российского ядерного оружия. Об этом сообщает «Белта» .

«Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным — ред.)», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что главы государств советуются не только по тактическому ядерному оружию, но и по обычному: как, когда и где его применять.

Президент Беларуси подчеркнул, что ядерное оружие — страшное, и «не дай бог» его использовать.