Лукашенко: механизм применения ядерного оружия РФ в Военной доктрине не прописан
Лукашенко: механизм применения ТЯО РФ в Военной доктрине Белоруссии не прописан
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в Военной доктрине стране не прописан механизм применения российского ядерного оружия. Об этом сообщает «Белта».
«Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным — ред.)», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что главы государств советуются не только по тактическому ядерному оружию, но и по обычному: как, когда и где его применять.
Президент Беларуси подчеркнул, что ядерное оружие — страшное, и «не дай бог» его использовать.