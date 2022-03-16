РИАМО - 16 мар. В столице определят инвестора строительства офисного центра и паркинга в ТПУ «Рязанская» по итогам открытого конкурса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение об утверждении стартовых условий открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ЗАО «ТПУ «Рязанская» по адресу: ТПУ «Рязанская» (ЮВАО) было принято 10 марта градостроительно-земельной комиссией Москвы, возглавляемой мэром столицы Сергеем Собяниным.

«На земельном участке площадью около 0,5 га, в рамках реализации коммерческой части ТПУ планируется строительство офисного центра и паркинга. Суммарная поэтажная площадь объектов составит более 58 350 кв. м», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.