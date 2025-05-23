В Благовещенске стартовал форум «АмурЭкспо-2025»

В Благовещенске открылся экономический форум «АмурЭкспо-2025». Ключевое российско-китайское событие объединило более 115 компаний, десятки делегаций и свыше 80 мероприятий. Форум призван укрепить деловые связи и поддержать новые совместные проекты, сообщает «ФедералПресс» .

Официальное открытие форума прошло при участии губернатора Амурской области Василия Орлова и Генконсула КНР в Хабаровске Цзян Сяояна. Оба выступили с приветственными словами на русском и китайском языках, подчеркнув важность регионального взаимодействия в развитии международной повестки.

«Форум позволит участникам найти новых партнеров, наметить интересные проекты и укрепить существующие связи. Благовещенск становится центром российско-китайских отношений», — отметил Орлов.

Цзян Сяоян подчеркнул, что «АмурЭкспо» открывает практическую площадку для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и способствует углублению сотрудничества между регионами двух стран.

В рамках форума открылась масштабная выставка с участием 115 компаний. Участники представили разработки в сферах продовольствия, высоких технологий, машиностроения и туризма. Особый интерес вызвали тракторы «Беларус» и оборудование для переработки зерна. Китайские гости также оценили продукцию амурских производителей и сувениры из Якутии.

Организаторами форума выступили правительство Амурской области, региональное агентство по привлечению инвестиций и фонд Росконгресс при поддержке федеральных министерств и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.