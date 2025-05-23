Украина пыталась атаковать Белгородскую область двумя дронами

сегодня в 21:07

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 23 мая хотели нанести удар по Белгородской области с помощью двух беспилотников, но ничего не вышло. Об этом сообщили в Минобороны РФ .

Представители киевского режима пытались ударить по российскому региону примерно в 19:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших или разрушениях от падения обломков не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал фотографии с места атаки ВСУ на разные районы региона. На опубликованных кадрах видно, что повреждение получил частный дом, забор и припаркованный на обочине автомобиль.