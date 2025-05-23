Неизвестный устроил резню на вокзале Гамбурга. Ранены 12 человек

Неизвестный с ножом напал на пассажиров на вокзале Гамбурга

На вокзале Гамбурга произошло нападение на пассажиров. Пострадали 12 человек, сообщает Baza .

По данным немецких СМИ, неизвестный устроил резню на вокзале около 6 часов вечера. Преступника уже задержали, но его личность не раскрывается. Пол нападавшего также неизвестен.

В результате нападения пострадали 12 человек. Трое их них — в критическом состоянии. Еще три человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Мотивы нападавшего выясняет полиция.

Ранее подросток с ножом напал на девочек в финской школе, снимая все на видео. Ранения получили три школьницы.