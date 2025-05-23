Ученые выяснили, что объятия перед сном снижают уровень стресса у партнеров

Исследователи из Университета Оуберн заявили, что физический контакт перед сном является эффективным способом по снижению стресса и укреплению эмоциональной связи между партнерами, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на JSPR.

Известно, что в ходе исследования было проанализировано поведение 143 пар людей, средняя продолжительность отношений которых составляет 13 лет. Отмечается, что особое внимание было уделено формам контакта при засыпании, например, объятия, положения лицом друг к другу, прикосновения и т.д.

Так, ученые пришли к выводу о том, что физическая близость перед сном соотносится с более низким уровнем стресса. А чем более тесным был контакт при засыпании, тем спокойнее чувствовали себя партнеры.

Однако на продолжительность и качества сна близость не повлияла. Некоторые позы тесны и не всегда удобны, что могло мешать человеку полноценно отдохнуть. Однако недолгие объятия перед сном все же способствовали улучшению общему состоянию партнеров, после чего каждый мог принять удобную для сна позу.