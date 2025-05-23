В Одинцове мать оправдалась за выход трехлетнего сына на карниз 17-го этажа

Жители Одинцовского городского округа Подмосковья стали свидетелями страшной ситуации, когда полуголый трехлетний мальчик вышел на карниз 17-го этажа и прогуливался там без взрослых. Позднее мать ребенка на видео оправдалась, показав установленные ограничители на окна, сообщает «МК: срочные новости» .

«Тут ручка была. Вот, поставили фиксаторы. И кухню, да, показать? Вот, там поставили тоже», — сказала за кадром женщина, которая показала установленные на окна ограничители.

Мать трехлетнего мальчика, который в одних трусах вышел на карниз 17-го этажа и чудом не сорвался вниз, заявила, что ручек на окнах не было, но одна из них лежала в ящике. Якобы ребенок сумел достать ручку из ящика, после чего воспользовался по назначению.

Журналисты выяснили, что в момент, когда мальчик совершал смертельно опасную прогулку, его мать спала, употребив алкоголь вместе с другом. У жительницы Одинцова есть еще дети — две дочери. Девочки живут у родственников, которые забрали их у матери.