РИАМО - 16 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение предоставить гранты российским предпринимателям на создание или расширение сетей быстрого питания на территории столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

На грант столичного правительства смогут рассчитывать те, кто откроет новые точки фастфуда в сегменте доступных цен, а также создаст новые рабочие места. При этом размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и некоторых других особенностей их работы.

Прием заявок начнется с 28 марта и продлится до 30 июня.

Предполагается, что введенная мера поддержки позволит обеспечить дальнейшую индустрию фастфуда в городе. Также заменить те компании быстрого питания, которые ушли с рынка.

Эта мера поддержки является частью пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций со стороны недружественных стран Запада.