РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Пробка длиной почти 8 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено от деревни Михалково. Участок дороги до пересечения с МКАД обозначен на карте красным. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов.

Затруднен также выезд на Новорижское шоссе со стороны деревни Глухово.

Ряд пробок образовался на Волоколамском шоссе. Затруднено движение от станции МЦД-2 Пенягино до МКАД в сторону последней, от улицы Мира до улицы Народного ополчения в обоих направлениях.