РИАМО - 16 мар. Транспортная карта «Тройка» начала работать на всех подмосковных маршрутах. Теперь ее владельцы могут оплачивать проезд по всему Московскому региону, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Тройку» принимают более чем в 9 тыс. автобусов региона, из которых 5 тыс. коммерческих. Также по карте доступен проезд на МЦД и столичном метро. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Московской области, Москвы и Сбера.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева совместно с коллегами из Москвы запустили удобный способ оплаты для всех жителей Московского региона. Теперь поездки между Москвой и областью можно оплачивать одной картой на всех видах общественного транспорта: автобусах, МЦД и метро. За год работы «Тройки» в Подмосковье картой оплачено более 6,2 млн поездок, из них 1,7 млн пришлось на 2022 год», — сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Карта «Тройка» - это быстрый бесконтактный способ оплаты проезда. Пассажиры получают доступ к системе лояльности при оплате проезда. В месяц после каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й может достичь 35%.

Купить «Тройку» можно в кассах автостанций и вокзалов АО «Мострансавто», кассах пригородных вокзалов АО «Центральная ППК» и АО «МТППК», пополнить - в банкоматах Сбера, мобильных приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы».

По всем вопросам пассажиры могут обращаться в контакт-центр по номеру 3210.