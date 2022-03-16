РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Двенадцать реанимационных коек появится в профильном отделении Красногорской горбольницы №1 после ремонта, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

На втором этаже Красногорской горбольницы №1 начался ремонт реанимационного отделения. Проектом предусмотрена организация 12 дополнительных коек.

«В структуре Красногорской городской больницы №1 работает Региональный сосудистый центр, который включает в себя кардиологическое, неврологическое, нейрохирургическое отделения и отделение сосудистой хирургии, а также реанимацию на 18 коек. После завершения капитального ремонта в больнице откроется еще 12 реанимационных коек для оказания медицинской помощи пациентам с неврологическими заболеваниями», - сообщила главный врач первой горбольницы Анжелика Евзерихина.

Сейчас на 2 этаже больницы в блоке А ведутся демонтажные работы. Затем предстоит внутренняя перепланировка помещений с заменой дверных и оконных блоков, инженерных систем, устройство системы вентиляции и кондиционирования.

Ремонт проводится в отдельном блоке и никак не помешает работе больницы.

По контракту подрядчик должен сдать объект в начале 2023 года.