РИАМО - 16 мар. Шумозащитный экран протяженностью 147 м и высотой 4,5 м установили на Рижской эстакаде Третьего транспортного кольца в Москве, также было обновлено 162 м покрытия тротуара, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как пояснил замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов, шумозащитные экраны являются сборными конструкциями.

«Их основание представляет собой свайно-ростверковый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки. На него устанавливаются стойки из оцинкованных двутавровых балок, к которым крепятся звукоизолирующие панели, выполненные из стали и поликарбоната», — добавил Акулов.

Комбинация этих материалов обладает улучшенными отражающе-поглощающим свойствами, а также является эффективным препятствием для распространения звука.