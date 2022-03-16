РИАМО - 16 мар. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за исключение России из Совета Европы. Данное решение поддержали 216 из 219 депутатов, трое воздержались, сообщают «Известия».

«Ассамблея считает, что комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — сообщили в Twitter ассамблеи.

15 марта депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой сообщил, что принято решение о выходе РФ из СЕ. Он уточнил, что Россия уходит по собственному желанию, это решение взвешенное и обдуманное.

Геополитическая ситуация накалились в конце февраля этого года в связи с проведением российскими войсками спецоперации на Украине. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. До этого Россия признала независимость республик Донбасса.