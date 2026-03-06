В Серпухове обсудили реализацию проекта «Гонка дронов»

Проект станет фундаментом для подготовки нового поколения специалистов в области беспилотных авиационных систем. Для многих ребят это еще и личная история: они берут пример с отцов и старших братьев, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Проект объединяет 10 школ Серпухова, Протвино и Пущино, охватывая 480 учащихся. Задача — внедрить современные технологии пилотирования дронов, дать детям не просто новые знания, но и актуальные практические навыки.

В Дашковской школе уже второй год работает федеральный проект «Кадры для БАС». Школьники учатся управлять дронами разных типов и понимают, как применять их в реальном деле. Речь не только о военной сфере: беспилотники нужны в промышленности, геологии, сельском хозяйстве. Это огромное поле для развития.

«Уверен, „Гонка дронов“ даст мощный импульс для развития инженерно-технического творчества школьников и внесет вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов», — отметил Алексей Владимирович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.