В дверь постучали: зумер застрял в испугавшейся милфе во время секса

Парень застрял в любовнице во время секса, когда она испугалась стука в дверь

20-летний москвич намертво застрял в милфе во время секса, когда женщина испугалась стука курьера в дверь, сообщает SHOT .

Молодой человек привел домой 36-летнюю соседку. Они заказали еду и контрацептивы. Но не дождались доставки и занялись сексом в порыве страсти, но почти на пике приехал доставщик.

Когда он постучал в дверь, у женщины случился спазм, и парень застрял внутри. Пара не смогла открыть курьеру дверь из-за деликатного положения.

Сами любовники также не смогли расцепиться — им пришлось вызывать скорую помощь. До двери добирались маленькими шагами, прикрывшись простыней.

Расцепить пару медикам удалось через час. Женщине вкололи спазмолитики и дождались, пока она расслабится. А парня пришлось везти в больницу, так как его половой орган застрял очень глубоко и стал темно-синим. Пострадавшего отправили к урологу с подозрением на ишемический некроз тканей, но его орган успели спасти.

