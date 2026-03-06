Как работает МосОблЕИРЦ в праздничные дни
МосОблЕИРЦ рассказал о работе своих офисов в предстоящие праздничные дни, сообщает пресс-служба компании.
7 марта большинство клиентских офисов МосОблЕИРЦ закроется на час раньше обычного времени.
8 и 9 марта — выходные дни, офисы закрыты.
10 марта не работают центральные офисы МосОблЕИРЦ.
Посмотреть режим работы офисов с 7 по 10 марта можно ЗДЕСЬ.
В праздничные и будние дни вопросы по коммунальным расчетам можно решитьчерез личный кабинет МосОблЕИРЦ и по телефону 8 499 444-01-00.
Личный кабинет на сайте мособлеирц.рф и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.
11 марта все клиентские офисы вернутся к обычному режиму работы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.
«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.