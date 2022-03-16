РИАМО - 16 мар. В среду в столичном регионе ожидается переменная облачность и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион находится в зоне действия антициклона. В утренние часы наблюдаются заморозки. Днем максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 35%. Атмосферное давление будет повышенным и составит 766 мм рт. ст.