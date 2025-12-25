Авито: россияне стали делать больше заказов с доставкой

Авито: объем товаров, заказанных с доставкой, за год вырос на 30%

Аналитики Авито провели исследование, чтобы оценить изменения в поведении пользователей при покупке товаров с доставкой в 2025 году. Результаты показали увеличение как общего количества заказов, так и склонности покупателей к использованию доставки, сообщает «Бриф24» .

Согласно данным компании, число пунктов выдачи Avito Branded Delivery (мультибрендовые ПВЗ, интегрированные непосредственно с Авито Доставкой), увеличилось более чем вдвое за год. При этом общее количество пунктов выдачи, работающих в сотрудничестве с крупными логистическими компаниями, достигло отметки свыше 80 тысяч по всей территории страны.

В 2025 году объем товаров, приобретенных и отправленных с доставкой, продемонстрировал рост на 30% относительно 2024 года. Число покупателей, выражающих готовность оформлять заказы с доставкой, увеличилось на 13%, а доля продавцов, активировавших функцию доставки в своих объявлениях, выросла на 11%.

Наиболее выраженный скачок в количестве заказов с доставкой наблюдался в Санкт-Петербурге — +43% в годовом выражении. За ним следуют Воронеж, Москва и Краснодар, где аналогичный показатель увеличился на 42%. Завершает пятерку лидеров Челябинск с ростом в 40%.

Самой востребованной категорией для заказов с доставкой стала «Одежда и аксессуары», на которую пришлось 30% от общего числа отправок. Далее следуют «Товары для хобби» с долей в 15%, на третьей позиции — «Запчасти» (10%). В первую пятерку также вошли категории «Красота и здоровье» (8%) и «Товары для спорта» (6%).

Директор по логистике Авито Евгений Шапиро подчеркнул, что развитие логистической инфраструктуры позволяет жителям России заказывать товары на любые расстояния. По его словам, в 2025 году максимальная дистанция доставки превысила 17 тысяч километров.

