РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В среду в городском округе Мытищи состоится брейн-ринг по истории округа на Кубок Общественной палаты, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ходе встречи участники продемонстрируют свои знания по истории Мытищ.

В брейн-ринге примут участие пять команд, в которые вошли представители различных организаций округа. Мероприятие получило название «Мои Мытищи» и будет приурочено ко Дню краеведа.

Брейн-ринг пройдет в 16:00 в МДК «Яуза» по адресу: Мытищи, ул. Мира, 2А. Вход свободный.