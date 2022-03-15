РИАМО - 15 мар. Правительство Московской области приняло решение о снижении финансовой нагрузки на граждан, вызванной возросшими объемами потребления тепловой энергии, путем предоставления рассрочки на оплату доначислений по коммунальной услуге «отопление». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Зимы бывают как теплые, так и холодные, поэтому потребление тепловой энергии, расходуемое на отопление жилых помещений, варьируется каждый год в зависимости от наружной температуры воздуха.

Кроме того, потребление возможно отследить по показаниям приборов учета. Соответственно, если житель платит за отопление равными суммами в течение всего года, то показания приборов учета, взятые за этот год, показывают фактическое потребление тепловой энергии, что и является корректирующими доначислениями за отопление.

Рассрочка предоставляется на территории всех городских округов всем жителям Подмосковья. Рассрочка будет предоставлена в следующем едином платежном документе с разбивкой суммы доначислений не более 1,5 тыс. рублей дополнительно к текущим начислениям.

Рассрочка на оплату корректирующих доначислений будет предоставлена по фактическому перерасчету за потребленную тепловую энергию. Эти начисления будут автоматически выставляться в платежке равными долями, не превышающими 1,5 тыс. рублей.

Жителям, которым уже доставили ЕПД с корректирующими доначислениями за отопление в указанный период пени начисляться не будут. Если пени были начислены, то необходимо обратиться в Госжилинспекцию региона.