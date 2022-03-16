РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. В среду в подмосковном Щелкове состоится спектакль «Безымянная звезда» в постановке народного коллектива театрального искусства «Любительский театр «Атмосфера», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Действие спектакля происходит в 1942 году в крохотной городской коммуне недалеко от города-курорта Синая. Мог ли подумать провинциальный молодой учитель Марин Мирою, что в один из обычных майских вечеров на старом закопченном вокзале на отшибе городской коммуны судьба сведет его с таинственной незнакомкой, которой суждено навсегда изменить его жизнь.

Спектакль пройдет в ТКЦ «Щелковский театр». Начало в 18:00, вход свободный.