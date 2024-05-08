Синоптик рассказала, когда москвичам стоит ждать потепления

«Если 9 мая дневная температура будет от +3 до +5 градусов, то 10 числа – от +10 до +12. Скажем так, это первый этап майского потепления. При этом все равно еще температура воздуха остается существенно ниже климатической нормы градусов на 5-6. Такой процесс у нас сохранится практически до середины месяца», – сказала Позднякова.

Она добавила, что повышение температуры до нормы, когда дневная температура преодолеет отметку в 15 градусов, скорее всего, произойдет в начале второй половины мая.

«Модели долгосрочных прогнозов нам на сегодняшний день дают именно такой сценарий развития погодных процессов в Московском регионе. Когда у нас в прогнозе будет звучать, что дневная температура 15-20 градусов, то именно в этот период средняя суточная температура воздуха будет в пределах климатической нормы», – заключила специалист.