сегодня в 12:29

На территории новой школы в Балашихе приступили к работам по благоустройству

На улице Трубецкая в ЖК «Пехра» Балашихи продолжается строительство современной школы на 1,5 тыс. мест, рабочие приступили к благоустройству территории, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Образование».

На площадке 120 рабочих и 5 единиц техники. Продолжаются фасадные работы, отделочные работы в пищеблоке и специальных помещениях, монтаж инженерных систем — электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и отопления. Ведутся работы по подготовке основания под размещение спортивного ядра, детских игровых и спортивных площадок. Общая стройготовность составляет 58%. Работы в графике.

В четырехэтажном здании общей площадью более 25 тыс. кв. метров предусмотрено размещение учебных классов начальной школы на 500 мест, основной и старшей на 1 000 мест, блоков спортивных залов с раздевалками и тренерскими, актового зала с эстрадой и сценическими помещениями на 500 мест, библиотечно-информационного центра, столовой на 500 мест с кухонным блоком помещений.

На прилегающей территории предусмотрены физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Открытие новой школы запланировано на 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.