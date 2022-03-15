РИАМО - 15 мар. С начала 2022 года пассажиры «Мострансавто» сэкономили более 443 млн рублей при оплате проезда бесконтактными банковскими картами и гаджетами с NFC-чипом, сообщает пресс-служба перевозчика.

Проект был запущен в марте 2018 года. С того времени экономия составила почти 5 млрд рублей. После модернизации жители и гости Московской области совершили более 244,5 млн оплат проезда таким способом.

В среднем в марте в будние дни пассажиры пользовались банковскими картами в автобусах предприятия 295 тыс. раз. Чаще всего так оплачивали свой проезд пассажиры в Королеве, Химках и Подольске, где было совершено 3 млн, 2,4 млн и 2,1 млн поездок соответственно.

Среди держателей банковских карт самым популярным маршрутом оказался №344 «Химки (платф. Левобережная – Москва (м. «Речной вокзал»)». На этом направлении пассажиры совершили более 347 тыс. транзакций.

От всего объема оплат на автобусах «Мострансавто» доля безналичных платежей составляет 30% с начала 2022 года.

Если бесконтактная оплата проезда с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay не выполняется, следует оплатить проезд пластиковыми банковскими картами. Кроме того, можно воспользоваться картами платежной системы «Мир».

Если карта неисправна или на ней недостаточный баланс, пассажир должен оплатить проезд любым другим доступным способом в соответствии с установленным тарифом.