РИАМО - 15 мар. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании получили для работы 460 видеорегистраторов новой модели. Применение нового оборудования позволит дополнительно повысить качество предоставляемых услуг. Устройства будут использоваться кассирами-контролерами в фирменных экспрессах компании, а также на региональных маршрутах, сообщает пресс-служба ЦППК.

Видеорегистраторы новой модели отличаются улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими версиями. Повысилось качество видеосъемки — четкость изображения стала на 15% выше, а продолжительность времени работы регистратора от одного заряда увеличилась на 4 часа. Сегодня в распоряжении сотрудников находится более 2 тыс. видеорегистраторов.

В ЦППК отмечают, что в компании ведется непрерывная работа по повышению уровня обслуживания пассажиров. Так, в 2021 году был утвержден обновленный стандарт качества. Он охватывает основные принципы работы: культуру общения, повышение образовательного уровня сотрудников и другие параметры.

Все кассиры и кассиры-контролеры проходят специальное обучение перед началом работы в должности, а затем ежемесячно обновляют и совершенствуют свои знания.

При обучении кассиров-контролеров компании используется VR-тренажер. Очки виртуальной реальности моделируют различные ситуации с пассажирами в вагоне электропоезда, что позволяет на практике отработать полученные навыки.