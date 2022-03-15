РИАМО - 15 мар. Согласно плану проверок бизнеса на 2022 год, в Подмосковье планировали провести проверки 14 юридических лиц и ИП, ведущих деятельность на землях лесного фонда. Однако в связи с мораторием на проверки, принятым в России, все эти организации были исключены из годового плана проверок, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее проверочные мероприятия были запланированы в отношении предпринимателей, ведущих деятельность в лесничествах Дмитровского округа, Клина, Подольска, Звенигорода, Истры и Ногинска.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 10 марта подписал постановление о введении моратория на проведение плановых проверок бизнеса в 2022 году. Он продлится до конца текущего года.

Проведение запланированных на 2022 год контрольных мероприятий допускается только в определенных случаях в рамках санитарно-эпидемиологического контроля, пожарного надзора, надзора в области промышленной безопасности, а также государственного ветеринарного контроля.