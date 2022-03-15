РИАМО - 15 мар. ЕС объявил четвертый пакет санкций в отношении России, который вводит запреты на поставку различного сырья и предметов роскоши, пишет Nation News.

В частности, вводится полный запрет на сделки с некоторыми предприятиями военно-промышленного комплекса. Кроме того, вводится запрет на импорт стали и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Также санкционным пакетом предусматривается запрет на экспорт предметов роскоши: люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро, мотоциклов дороже 5 тыс. евро, а также ювелирных украшений.

ЕС также ввел персональные санкции против бизнесменов, глав оборонных предприятий и работников СМИ. К примеру, под новые ограничения попал российский журналист Артем Шейнин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и бизнесмен Роман Абрамович.

Кроме того, теперь кредитно-рейтинговым агентствам ЕС запрещено присваивать рейтинги России и российским компаниям.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. После этого страны Запада и Евросоюза начали массово вводить санкции против России, а иностранные компании – массово покидать отечественный рынок.