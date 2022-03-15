РИАМО - 15 мар. Бесплатные показы новых мультфильмов пройдут в 13 округах Подмосковья с 16 по 21 марта в рамках Всероссийской акции «Открытая Премьера», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Юные зрители Подмосковья получат возможность не только увидеть лучшие отечественные мультфильмы фестивальной программы на больших экранах, но и проголосовать за полюбившуюся картину», – рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что программа кинопоказов в рамках акции традиционно включит в себя сборники короткометражек для разных возрастных категорий.

Подробности акции можно узнать на афише мероприятия и официальных информационных ресурсах площадок-участников.